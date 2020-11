Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel mult cinci zile,…

- La data de 6 octombrie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Politiei municipiul Turda au efectuat un semnal regulamentar de oprire conducatorului unui autoturism care se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un roman 62 de ani care a decedat in timp ce se afla la munca in Marea Britanie a fost incinerat de catre autoritatile londoneze, dupa ce au intarziat 2 luni sa anunte Ambasada Romaniei. Sotia romanului decedat vrea sa dea in judecata autoritatile din Marea Britanie pentru ca nu-si mai poate inmormanta…

- Caz revoltator in Anglia. Trupul unui roman mort in condiții suspecte a fost incinerat de catre autoritațile din Londra fara sa anunțe autoritațile romane. Se pare ca barbatul lucra fara acte in Marea Britanie. Autoritațile din Anglia au intarziat doua luni sa anunțe ambasada Romaniei de cazul acestui…

- Politistii au depistat, la Hateg, un barbat de 30 de ani, din Cugir, urmarit la nivel international de autoritatile din Germania pentru trafic de droguri."La data de 18 septembrie, politistii de investigatii criminale din Cugir, cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei Orasului Hateg,…

- Un barbat de 30 de ani, din Cugir, cautat de autoritatile din Germania, a fost retinut de politisti, la Hateg. Acesta era urmarit, la nivel international si este posesor al unui mandat european de arestare, pentru trafic de droguri, transmite IPJ Alba.

- Un barbat de 30 de ani, din Cugir, cautat de autoritațile din Germania, a fost reținut de polițiști, la Hațeg. Acesta era urmarit, la nivel internațional și este posesor al unui mandat european de arestare, pentru trafic de droguri, transmite IPJ Alba. Vineri, politistii de investigații criminale din…

- Autoritatile britanice au anuntat ca noile restricții vor intra in vigoare in data de 14 septembrie, iar grupurile mai mari de șase persoane vor fi interzise in orice spațiu, fie el inchis sau deschis. Masurile vor fi in vigoare doar pe teritoriul Angliei și nu vizeaza celelalte țari componente ale…