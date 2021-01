Stiri pe aceeasi tema

- Dan Cruceru a fost prezentatorul „Survivor Romania”, in primul sezon. Deși toata lumea se aștepta ca acesta sa revina in Republica Dominicana, locul lui a fost luat de Daniel Pavel, in sezonul 2. Dan Cruceru a marturisit ca și-ar fi dorit sa repete experiența, insa de data asta, a ales timpul petrecut…

- Un barbat din Islanda a fost primul pacient din lume care a primit un transplant dublu de brațe, la doua decenii dupa ce și-a pierdut ambele membre superioare in urma unui accident, scrie The Guardian.

- In ultima perioada, Florin Busuioc, prezentatorul meteo de la Pro TV, s-a ingrașat 20 de kilograme. Actorul a suferit un infarct in urma cu doi ani, iar de atunci viața lui s-a schimbat total. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro, Florin Busuioc a explicat cum a ajuns sa ia in greutate.…

- Marele Premiu al statului Bahrain a debutat vineri cu primele sesiuni de antrenamente libere, iar Mercedes a inceput weekendul in stilul caracteristic și a ocupat primele doua poziții in sesiunea inaugurala. Lewis Hamilton a fost cel mai rapid dupa ce a fost cronometrat cu 1:29.033, in timp ce coechipierul…

- Meghan Markle dezvaluie ca a suferit un avort spontan în iulie. „Știam, în timp ce-l strângeam în brațe pe primul meu copil, ca îl pierd al doilea”, a dezvaluit ducesa, scrie Mediafax citând Birmingham Mail.„Sa pierzi un copil înseamna…

- Coronavirusul nu iarta pe nimeni, nici macar pe artiștii de la noi. Dupa ce mai mulți cantareți s-au infectat cu coronavirus, iata ca și Adrian Sina a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, iar acum tocmai ce a ieșit din izolare. Primele declarații, dupa ce s-a vindecat!

- Mirabela Dauer a fost diagnosticata cu cancer, in urma cu trei ani, insa artista nu a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei, pana acum. Invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, interpreta a dezvaluit amanunte pe care nimeni nu le-a știut. Din fericire, aceasta se simte bine, in urma…

- BCR a inregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) in primele 9 luni din 2020, anunța banca.“2020 a fost un an al schimbarilor rapide, al adaptarii la ceea ce viitorul ar fi trebuit sa aduca in cațiva ani. Anul acesta nu a fost prima furtuna prin care a trecut…