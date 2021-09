VIDEO | Un copil de 4 ani a murit după ce a fost scăpat de la balcon, în Italia. Detalii șocante din anchetă Tragedia a avut loc in timp ce mama copilului era și ea acasa, dar pregatea masa pentru familie.Șocant este și ca imediat dupa ce i-a cazut baiatul din brațe, barbatul s-a dus sa manance pizza in oraș. Tanarul de 38 de ani, angajat de familia copilului pentru a ajuta la treburile casnice, a marturisit in fața instanței ca l-a scapat din brațe pe baiat, dupa ce a ieșit cu el pe balcon.Și mai șocant este ca barbatul a marturisit in timpul audierilor ca imediat dupa tragedie s-a dus sa manance pizza in oraș.„M-am dus sa mananc o pizza in Sanita, apoi m-am intors acasa. M-am intins pe pat si am inceput… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

