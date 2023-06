Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au reținut doi barbați pentru trafic de droguri, unul dintre aceștia fiind un colonel al structurilor de forța (din afara sistemului MAI), noteaza Noi.md Cei doi au virste de 40 și, respectiv, 43 de ani. Urmare…

- Oamenii legii anunța reținerea pentru 72 de ore a unui fost medic care ar fi comandat asasinarea fostului sau asociat intr-o clinica de ginecologie din Chișinau, 2022. Motivul comandarii asasinatului ar fi fost razbunarea acestuia fața de fostul partener de afaceri, care a refuzat sa continue colaborarea…

- Ofițerii Direcției antidrog a INI și cei ai Direcției Generale Urmarire Penala a IGP, de comun cu procurorii PCCOCS, au reținut trei barbați și doua femeie pentru trafic de droguri, de la care au fost ridicate droguri de circa 3.000.000 lei. Cei cinci membri ai grupului criminal organizat sunt trei…

- Doi tineri in varsta de 18 ani, originari din Chișinau și Strașeni, au fost reținuți de oamenii legii dupa ce ar fi comis o serie de furturi in Capitala. Potrivit unui comunicat al Poliției, cei doi sunt suspectați ca ar fi furat peste 40 de acumulatoare de la trotinete electrice. Mai exact, tinerii…

- Doi tineri in varsta de 23 de ani, originari din Chișinau și Bacioi, au fost reținuți de polițiștii de la Botanica, dupa ce ar fi jefuit doi minori de 13 și 16 ani. Primul caz ar fi avut loc ziua in amiaza mare. Prin aplicarea violenței, banuiții ar fi sustras unui minor caștile in valoare de 700 de…

- Doi barbați, de 25 și 30 de ani, din Chișinau, sunt cercetați penal pentru circulație ilegala a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora in scop de instrainare in proporții deosebit de mari. Activitatea acestora a fost documentata de oamenii legii timp de doua luni.

- Șase angajați din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP), oficiile Balți și Chișinau, au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru punerea in aplicare a unei scheme de colectare ilicita a sumelor banești de la candidații pentru obținerea permisului de conducere. Astfel,…