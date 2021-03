Stiri pe aceeasi tema

- Un cargobot masiv s-a blocat marti de-a latul Canalului de Suez dupa ce a fost deviat de rafale puternice de vant, a anuntat compania care opereaza nava, traficul fiind blocat pe una dintre cele mai circulate rute comerciale din lume, transmite AFP.

- Un cargobot MASIV s-a blocat marti de-a latul Canaului de Suez dupa ce a fost deviat de rafale puternice de vant, a anuntat compania care o opereaza, traficul fiind blocat pe una dintre cele mai circulate rute comerciale din lume, transmite AFP.

- Un enorm cargobot a eșuat de-a latul Canalului de Suez din cauza vântului puternic, a anunțat compania care o opereaza, traficul fiind blocat pe una dintre cele mai circulate rute comerciale din lume, transmite AFP. Ever Given, o nava taiwaneza de 400 de metri lungime și 59 lațime a blocat…

- Spitalele din Iași sunt pline de pacienți infectați cu COVID-19 aflați in stare grava: trei dintre aceștia, care au nevoie de oxigen, sunt in UPU la Spitalul de Urgențe fiindca nu s-a mai gasit niciun pat de Terapie Intensiva. Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD Iași, a spus ca astazi, la ora…

- Vorbim despre un caz care s-ar putea perpetua in zilele urmatoarea la Spitalul din Craiova. Femeia a fost adusa de rude și plasata in izolatorul spitalului, in așteptarea unui pat liber in secția de Terapie intensiva. Din pacate starea ei de sanatate s-a deteriorat rapid, astfel ca nu a mai apucat eliberarea…

- De mai bine de o luna, Serviciul de Evidenta a Populatiei din Timisoara elibereaza doua-trei carti de identitate in fiecare zi, cu toate ca numarul solicitarilor trece de 170. Explicatia: stocul de material plastic din care se fac buletinele The post Criza de plastic intarzie eliberarea buletinelor,…

- Automarfarele așteapta peste trei ore la frontiera Varșand și doua ore și jumatate la Nadlac II, pentru a ajunge la controlul de frontiera, pe sensul de ieșire din țara. Autostrada Arad-Nadlac, plina de camioane.

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 35 din 12 ianuarie au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru Florin Vasile Citu.Sunt vizate mai multe nume care ocupau functii in preajma fostului prim ministru Ludovic OrbanEste vorba despe: Decizia numarul 35 privind eliberarea lui…