In vreme ce locuitorii din Herson sarbatoresc inca eliberarea orasului lor, reputatia lui Putin se degradeaza din ce in ce mai mult in Rusia. Scutindu-se de umilinta unei primiri glaciale, Putin a preferat sa nu mearga la summitul G20 care tocmai s-a incheiat in Indonezia.

Seful statului major american, generalul Mark Milley, a estimat miercuri drept putin probabil, cel putin pe termen scurt, ca Ucraina sa poata indeparta militar Rusia din toate teritoriile pe care le ocupa in tara, inclusiv din Crimeea, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Guvernatorul regiunii est-ucrainene Donețk, Pavlo Kirilenko, a raportat ca patru civili au fost ucisi marti, de catre forțele armate rusești, iar alte zece persoane au fost ranite, relateaza Rador.

Fostul secretar de stat Mike Pompeo a oferit o perspectiva asupra raspunsului la conflictul dintre Rusia și Ucraina in cadrul emisiunii "The Story", conform foxnews.com.

Fostul deputat fugar rus Ilya Ponomarev susține ca un partid anti-mobilizare ar fi aparut la Kremlin. Acesta este condus de prim-adjunctul șefului administrației prezidențiale a lui Putin, Serghei Kiriyenko.

Locuitorii din Herson și Zaporojie vor fi intrebați unde ar trebui sa fie granițele regiunilor lor. Anuntul autoritaților de la Kremlin apare in condițiile in care teritoriile anexate de Rusia nu sunt controlate in totalitate de ruși, iar armata ucraineana avanseaza spre sud, potrivit Sky News.

Pe 24 septembrie, in orașele rusești au loc proteste impotriva razboiului din Ucraina și a mobilizarii forțate a rușilor. Participanții la acțiuni sunt reținuți.

China și Rusia nu s-au apropiat niciodata de formarea unei noi ordini mondiale in favoarea lor, iar razboiul dezlanțuit de Rusia impotriva Ucrainei nu a facut decat sa intareasca determinarea Occidentului, relateaza CNN intr-o analiza.