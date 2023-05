Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a emis luni o recomandare impotriva utilizarii indulcitorilor fara zahar (NSS) pentru controlul greutatii sau pentru reducerea riscului de boli netransmisibile (BNT), relateaza Xinhua, conform Agerpres.Ghidul OMS se bazeaza pe constatarile unei revizuiri sistematice…

- Baloane solare de dimensiuni impresionante au fost lansate la o altitudine de 70.000 de metri pentru a inregistra sunetele din stratosfera Pamantului. Surprinzator, microfoanele au captat zgomote misterioase și neașteptate, iar cercetatorii sunt in cautarea unei explicații pentru acest fenomen, scrie…

- Un baiat de 13 ani si-a salvat sora mai mica din mainile unui rapitor tragand in el cu prastia. Acesta a fugit de la fata locului, fiind depistat de politisti intr-o benzinarie, scrie Observatornews. Fetita de opt ani cauta ciuperci in apropierea unor copaci din jurul casei din orașul Alpena, Michigan.…

- Un baiat de 14 ani din statul Michigan, SUA, și-a folosit praștia pentru a alunga un tanar care a ieșit din padurea aflata in apropiere și a incercat sa-i rapeasca sora in varsta de 8 ani, a transmis poliția locala, informeaza Business Insider.Poliția de stat din Michigan a raspuns miercuri la un apel…

- Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat sambata, dupa ce un barbat a aruncat un dispozitiv exploziv in direcția sa in timp ce se afla la un eveniment de campanie, intr-un port din vestul Japoniei. Suspectul, in varsta de 24 de ani, a fost ulterior imobilizat și arestat.

- Dubla malformație, cand un fetus este absorbit in celalalt, a fost relatata in revista meidcala Neurology, scrie Bild . Potrivit specialiștilor, mai puțin de 20 de astfel de cazuri sunt cunoscute in intreaga lume. Medicii au intervenit chirurgical și așa-zisul geaman parazit, de 10 centimetri, „care…

- Adrian Rusu, un șofer roman de TIR, s-a aruncat in fața unei mașini pentru a salva fetița unor romani stabiliți in Italia care ajunsese in mijlocul strazii. Barbatul a reușit sa evite o tragedie in ultimul momentul și a descris vineri, 10 martie, intreaga scena, pentru ProTV. Incidentul a avut loc marți,…

- Un adolescent din Bahmut a supravietuit ca prin minune dupa o explozie provocata de bombardamentele asupra orasului. Baiatul s-a ales cu numeroase fracturi și leziuni, dar cel mai grav este ca o schija l-a patruns aproape de inima, respectiv orice miscare sau tuse ar fi cu impact