​Campioana Juventus Torino a terminat cu o înfrângere actuala editie din Serie A, sâmbata, pe teren propriu, scor 3-1, împotriva echipei AS Roma.



Higuain a deschis scorul pentru gazde în minutul 5, însa oaspeții au obținut victoria dupa golurile înscrise de Kalinic ('23) și Perotti ('44 pen, '52). Vezi aici rezumatul partidei.



S-au disputat sâmbata:

*click pe rezultat pentru a urmari cele mai importante momente



Brescia vs Sampdoria 1-1

Atalanta vs Inter Milano 0-2Napoli vs Lazio 3-1AC Milan vs Cagliari 3-0.

Au…