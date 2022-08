Stiri pe aceeasi tema

- O racheta ruseasca a lovit luni un centru comercial aglomerat din orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, ucigand cel puțin 2 persoane și ranind 20, au declarat oficiali ucraineni de rang inalt. Imaginile difuzate de președintele Volodymyr Zelenskiy au aratat un incendiu uriaș care se manifesta intr-o…

- Europa trebuie sa poarte discuții cu Rusia privind posibilitațile de relansare a exporturilor de grau și de alte produse alimentare din Ucraina pentru a preveni o criza alimentara globala, a declarat marți președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Nu poate fi in interesul Rusiei ca din…

- Ministerul rus al Apararii a publicat imagini cu ceea ce susține ca este un proces de deminare pe o plaja din apropierea portului Mariupol, Ucraina. Reuters nu a putut verifica in mod oficial toate imaginile din videoclip. In videoclip pot fi vazute vehicule speciale și personal cu detectoare de metale.…

- Un soldat rus acuzat de crime de razboi joi (19 mai) și-a cerut scuze in instanța vaduvei unui barbat pe care este acuzat ca l-a ucis cu sange rece.Intr-un proces care are o importanța simbolica uriașa pentru Kiev, Vadim Shishimarin, un comandant de tanc rusesc, in varsta de 21 de ani, este acuzat de…

- Luni, moscoviții și-au exprimat atat tristețea, cat și indiferența, in timp ce McDonald’s a devenit unul dintre cele mai mari branduri globale care și-a confirmat ieșirea din Rusia. Lanțul american de fast-food și-a prezentat planurile de a-și vinde toate restaurantele dupa ce a operat in țara timp…

- Autoritațile militare ucrainene au incarcat vineri, in vagoane frigorifice, cadavrele soldaților ruși colectate dupa luptele din regiunile Kiev și Cernihiv. Volodymr Lyamzin, șeful cooperarii civil-militare din Ucraina, a declarat ca țara sa acționeaza in conformitate cu dreptul internațional și este…

- Soțiile a doi dintre ultimii luptatori ucraineni ramași ascunși in oțelaria Azovstal de la Mariupol l-au implorat pe Papa Francisc miercuri (11 mai) sa ajute sa duca soldații intr-o țara terța, una spunandu-i: „te rog sa nu-i lași sa moara”. Kateryna Prokopenko, 27 de ani, și Yuliya Fedosiuk, 29 de…

- Ministrul de externe din Germania, Annalena Baerbock, a vizitat Kievul marți (10 mai), susținand cererea Ucrainei de aderare deplina la Uniunea Europeana și ca va rupe legaturile energetice cu Rusia. „ Aș dori sa gasim un raspuns puternic și convingator la dorința dumneavoastra de aderare, chiar daca…