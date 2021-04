Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Kiev a cerut, marti, Aliantei Nord-Atlantice sa actioneze rapid pentru a opri izbucnirea unui conflict militar cu Rusia, iar ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a amintit ca, la summitul de la Bucuresti din 2008, NATO a evocat posibilitatea admiterii Ucrainei. Ministrul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, marți, Rusiei sa retraga trupele sale de la frontiera estica a Ucrainei din ceea ce Alianța considera cea mai mare masare de trupe rusești din 2014, inaintea unei reuniuni de urgența a miniștrilor aliați ai afacerilor Externe și Apararii. Ministrul…

- Mafrko Shevcenko, ambasadorul ucrainean în Republica Moldova, ar fi fost invitat la Ministerul de Externe moldovean, unde i s-a transmis o nota oficiala prin care se cerea ridicarea imunitații diplomatice a atașatului militar al Ucrainei, Serghei Smetaniuk, scrie presa din Ucraina, preluata de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters. ''In…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters. ''In ultimele saptamani…

- „Suntem sustinatorii lor puternici, suntem alaturi de ei, dar aceasta este o decizie pe care o va lua NATO”, a spus Jen Psaki.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat marti un apel catre NATO sa accelereze aderarea tarii sale la Alianta Nord-Atlantica pentru a trimite „un adevarat semnal”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat marti un apel catre NATO sa accelereze aderarea tarii sale la Alianta Nord-Atlantica pentru a trimite 'un adevarat semnal' Rusiei, care a protestat imediat pe fondul tensiunilor crescande in jurul conflictului din estul Ucrainei, relateaza AFP.…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…