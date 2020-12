VIDEO - TV NEWS BUZAU - "Tocatorul de stiri", cu Iulian Gavriluta. NEWS BUZAU, LA APROAPE 10 ANI DE ANIVERSARE!!! Astazi vorbim despre campania electorala atipica si avem dezvaluiri despre ceea ce nu s-a spus despre dezastrul definitiv din umanitate, in u

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in plina campanie electorala pentru alegerile parlamentare.Una, de data asta, atipica. Asa cum sunt toate, in jurul nostru, din martie anul acesta.Asemenea altor pretendenti la diverse posturi de senatori si parlamentari, isi incearca norocul la alegatori si Elena Basescu.Si ea isi face tot o…

- In editia speciala de astazi (de "criza") a "Tocatorului de stiri" de la Tv News Buzau, Iulian Gavriluta abordeaza "altfel" principalele subiecte ale zilei: campania electorala anapoda si despre autorii morali ai suferintei buzoienilor in pandemie!

- Situația se agraveaza pe zi ce trece in Timișoara, acolo unde rata de infectare a trecut de de 6 la mia de locuitori, apropiindu-se simțitor de 7. In ciuda acestei situații alarmante, autoritațile nu au decis intrarea orașului in carantina. Ba mai mult, campania electorala a inceput la miezul nopții,…

- Daca este vineri, este: “Tocatorul de stiri”, cu Iulian Gavriluta, la TV NEWS BUZAU! In editia de astazi vorbim despre: “Controale de forma (anuntate) in mijloacele de transport Transbus, candidatii si-au depus “cantitatii”, procese pierdute pe banda de firmele de avocati, clipuri amuzante, mita electorala…

- Secretarul de stat Luminița Barcari, care a intrat in concediu de odihna cu o saptamana inainte de a incepe școala, la inceputul lunii septembrie, a pierdut cursa electorala pentru șefia Consiliului Județean Ialomița. La debutul anului școlar, ministrul Educației, Monica Anisie a fost intrebata de jurnaliștii…

- Incepem editia de vineri 18 septembrie 2020 a "Tocatorului de stiri" de la TV News Buzau. Iulian Gavriluta a pregatit materiale in PREMIERA, dezvaluiri, decriptari si comentarii unice. Astazi vorbim despre un Proiect european (POCA) anticoruptie care din cauza indolentei (si culmea...a CORUPTIEI!) din…

- Campanie electorala pentru Alegerile Locale 2020...o campanie atipica! Poate ca niciodata, la alegerile din acest an participa mai multi candidati “certati rau” cu legea si bunul simt. Fie ca sunt cu cercetarea penala la inceput, fie ca sunt invechiti in rele, unii candidatii de astazi au si un tupeu…