VIDEO - TV News Buzau - "RAPORT SPECIAL", cu Iulian Gavriluta. "Ce isi doresc buzoienii? Proiecte utile, fezabile sau fanteziste?" - Irinel Cirstea, consilier local USR

- In editia de luni 28 martie 2022 a “Raportului special” de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta l-a avut ca invitat pe prefectul judetului – Daniel Ticlea. Tema principala a fost aceea a gasirii de modalitati pentru stoparea incendierilor de vegetatie si stadiul anchetei cu privire la cel mai mare incendiu…

- Editie speciala la TV News Buzau – “Raport special”, cu Iulian Gavriluta si presedintele USR Buzau – Mihai Razvan Moraru. Subiectul: “O Radiografie a vremurilor in care traim – de la razboiul din Ucraina la cel politic intern - Mihai Razvan Moraru, presedinte USR Buzau”.

- Editie speciala la TV News Buzau - “RAPORT SPECIAL", cu Iulian Gavriluta. "Numire controversata la USR Municipiu? Explicatiile interimarului Dragulin Florin". In urma aparitiei in spatial public a informatiei ca la USR Buzau exista un scandal incipient dupa numirea ca interimar la organizatia Municipala,…

- Problema cainilor fara stapan, ilegalitatile autoritatilor si despre cei care vor sa profite de pe urma neintelegerilor legale – temele dezbatute aprins la “Raport special” – de la TV News Buzau, cu Iulian Gavriluta, Mircea Șerbanoiu - președintele FPAM si Sorin Udrea - președintele Asociației Hapluț…

- Prezent in studioul TV News Buzau, alaturi de Gavriluta Iulian, prefectul judetului - Daniel Marian Ticlea a facut o trecere in revista a principalelor probleme cu care se confrunta in prezent Instituia pe care o conduce. La fel, reprezentantul Guvernului in teritoriu a mai precizat si cum a reusit…

- Emisiune de colectie la TV News Buzau – “Raport special” cu Iulian Gavriluta si Adrian Robertin Dinu. Tema…generoasa si incitanta: “Mai exista justitie in Romania? Cum ne fura "legal" institutiile statului". Vorbim despre cine si ce interese sunt in spatele IFN – urilor (CAR) si cum se fura “legal”…

- TV News Buzau – “Raport special” cu Iulian Gavriluta si invitatul sau Silviu Iordache, fost prefect al judetului Buzau. Tema: "Urbanism salbatic, administratie la intamplare si politica paguboasa". Invitatul din platou a reusit sa sintetizeze in cele cateva zecid e minute atat activitatea sa ca prefect…

- "Raport special" la TV News Buzau, cu Iulian Gavriluta si invitatii: Mircea Șerbanoiu, președintele FPAM si Sorin Udrea - Asociația "Hapluț și prietenii". S-a discutat despre mafia din Protectia animalelor, controactele cu primariei in privinta prinderii cainilor fara stapan si despre infractionalitatea…