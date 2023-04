Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit si mai multe au fost ranite intr-o avalansa care s-a produs in Alpii francezi, a anuntat duminica pe Twitter ministrul de interne Gerald Darmanin, citat de News.ro. Avalansa a avut loc in jurul pranzului pe ghetarul Armancette, in masivul Mont Blanc. Cei surprinsi de avalansa…

- Patru persoane au murit si mai multe au fost ranite intr-o avalansa care s-a produs in Alpii francezi, a anuntat duminica pe Twitter ministrul de interne Gerald Darmanin. Avalansa a avut loc in jurul pranzului pe ghetarul Armancette, in masivul Mont Blanc. Cei surprinsi de avalansa faceau drumetii in…

- Patru persoane au murit si altele au fost ranite in urma unei avalanse care s-a produs duminica la ora pranzului pe ghetarul Armancette din Muntii Alpi, a anuntat pe Twitter ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin.

- Patru persoane au murit si altele au fost ranite in urma unei avalanse care s-a produs duminica dupa-amiaza pe ghetarul Armancette din Muntii Alpi, a anuntat ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin. „O avalanșa s-a produs in mijlocul zilei la ghețarul Armancette din Alpi. Raportul provizoriu arata…

- Noua schiori au supravietuit dupa ce au fost prinsi de o avalansa in Alpii elvetieni, prezentand doar rani usoare si moderate, potrivit Politiei locale, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cel putin 25 de persoane au murit, dupa ce o tornada si furtuni s-au abatat asupra statului Mississippi, din sudul Statelor Unite, relateaza AFP, citat de news.ro.„Este o tragedie”, a declarat guvernatorul statului Tate Reeves pe Twitter, referindu-se la „daune devastatoare” dupa ce tornadele au…

- Un grup de 12 turisti a fost surprins de o avalansa in Muntii Tatra Mare din Slovacia, a anuntat sambata serviciul de salvamont HZS, care a precizat ca toti au reusit sa supravietuiasca, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Trei persoane au fost transportate la spital cu rani la nivelul pieptului si…

- Zece persoane au fost ucise in mai multe avalanșe produse in Alpii austrieci și elvețieni in weekend. Turiști din Noua Zeelanda, China și Germania s-au numarat printre cei decedați in mai multe stațiuni de schi, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…