VIDEO Trupa Garbage va lansa un nou album de studio pe 11 iunie

- Razvan Fodor și Catalin Scarlatescu impart o prietenie de ani buni, inca de la debutul chef-ului in luma televiziunii. Pentru a-și aminti de acele vremuri prețioase, prezentatorul TV a postat o fotografie de album alaturi de juratul de la Chefi la cuțite.

- Elevii din Rusia vor putea accesa in viitor doar anumit continut, aprobat in prealabil, atunci cand folosesc reteaua Wi-Fi a unitatii in care invata, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. ''In felul acesta, ii putem proteja pe copii de informatiile negative, folosite din pacate in scopuri necinstite,…

- Un camion cu 600 de porci s-a rasturnat, vineri seara, in localitatea Piatra Fantanele, judetul Bistrita-Nasaud, aproximativ 500 de animale fiind gasite in viata. Un barbat de 50 de ani a fost ranit, fiind transportat la spital. ISU Bistrita-Nasaud intervine, vineri seara, la un accident rutier…

- Justin Timberlake a dezvaluit ca, de ceva vreme, lucreaza la un nou album. Cantarețul/actorul in varsta de 39 de ani a spus, intrebat de Jimmy Fallon daca e corect sa spunem ca „un nou album Justin Timberlake” e pe drum, potrivit contactmusic.com: „”Da, putem spune asta. Este o posibilitate. Sa mergem…

- Tom Jones va lansa la data de 23 aprilie, la varsta de 80 de ani, un nou album de studio intitulat ''Surrounded By Time'' in care "reinventeaza" un set de piese "de importanta personala", relateaza vineri EFE. Coprodus de Ethan John si Mark Woodward, acest nou produs discografic…

- Trupa americana Kings Of Leon a anuntat al optulea album de studio, intitulat „When You See Yourself”, care va fi lansat pe 5 martie 2021, relateaza News.ro. Grupul a lansat joi piesa si videoclipul „The Bandit”, regizat de Casey McGrath. Tot joi a fost lansat, doar in varianta audio,…

- Muzicianul australian Nick Cave si trupa The Bad Seeds au inregistrat, in pandemie, cel de-al 18 album de studio, intitulat „Carnage”, anunța news.ro. Nick Cave a confirmat ca a lucrat impreuna cu vechiul sau colaborator Warren Ellis, membru al grupului The Bad Seeds, pentru „Carnage”.…

- In pofida pandemiei de COVID-19, constructorul britanic de automobile de lux Bentley, o divizie a grupului Volkswagen, a vandut in 2020 un numar record de 11.206 automobile, in conditiile in care cererea din China a crescut cu aproape 50%, transmite Reuters. Precedentul record de vanzari a…