Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden, intrebat vineri despre declarația lui Elon Musk, cum ca are un „sentiment super prost” in legatura cu economia, a glumit și i-a urat lui Musk „mult noroc” in „calatoria sa pe Luna”. Musk a scris intr-un e-mail adresat directorilor ca are un „sentiment super rau” in legatura…

- Cel mai bogat om din lume a anunțat ca, momenta, suspenda achiziția Twitter, folosind chiar platforma pe care vrea sa o cumpere. Elon Musk a declarat ca oferta sa de 44 de miliarde de dolari pentru Twitter a fost temporar suspendata. Intr-un tweet, cel mai bogat om din lume a sugerat ca așteapta mai…

- Libertatea de exprimare este folosita ca pretext pentru a ataca valorile occidentale, avertizeaza Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției. „Libertatea de exprimare are propriile vulnerabilitați. Ea poate fi folosita pentru manipulare de catre agenți de influența care urmaresc erodarea increderii…

- Elon Musk a declarat, marți, ca va debloca contul de Twitter al fostului președinte al SUA, Donald Trump, daca acordul prin care urmeaza sa cumpere rețeaua sociala va fi finalizat, relateaza CNN. Musk a spus ca decizia de a-l bloca pe Trump pe Twitter in ianuarie 2021, dupa evenimentele de la Capitoliu,…

- Președintele rus, Vladimir Putin a evocat luni, 9 mai, memoria eroismului sovietic din cel de-al Doilea Razboi Mondial pentru a-și indemna armata sa obțina victoria in Ucraina. Pe de alta parte, acesta a recunoscut ca l-a costat viața soldaților, dar s-a angajat sa ajute familiile acestora. Adresandu-se…

- Directorul general al Twitter, Parag Agrawal, a incercat in timpul unei intalniri cu toți angajații, sa-i asigure ca societatea nu este „ținuta ostatica” de vestea ofertei lui Elon Musk de a cumpara compania, a declarat pentru Reuters o sursa familiarizata cu acest subiect. In timp ce Agrawal a raspuns…

- Elon Musk a respins oferta Twitter Inc. de a se alatura consiliului de administrație, o schimbare brusca, chiar daca a sugerat idei intr-o avalanșa de tweet-uri, de la eliminarea reclamelor pana la renunțarea la litera „w” din numele companiei de social media, scrie Reuters. Consiliul de administrație…