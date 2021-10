Stiri pe aceeasi tema

- China a lansat vineri o naveta spațiala cu trei astronauti spre viitoarea statie spatiala, aflata inca in constructie. Astronauții, printre care și o femeie, vor ramane timp de sase luni pe stație, o durata record pentru programul spatial al Chinei.

- China a lansat luni o noua misiune de aprovizionare catre statie sa spatiala, aflata in prezent in constructie, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Vehiculul spatial cago Tianzho- 3 a fost lansat luni cu o racheta propulsoare din gama Long March 7 de la baza de lansare Wenchang, situata pe insula…

- Trei astronauti chinezi au revenit vineri pe Terra la finalul unei misiuni-record de trei luni in spatiu la bordul statiei spatiale chineze Tiangong, aflata in constructie, a anuntat televiziunea publica CCTV, potrivit AFP. Echipajul a decolat la mijlocul lunii iunie de pe teritoriul Chinei. Misiunea,…

- China a plasat cu succes, marti, doi sateliti experimentali pe orbita planificata, informeaza agentia Xinhua. Racheta purtatoare Long March-2C, avand in componenta treapta superioara Yuanzheng-1 cu doi sateliti experimentali, a fost lansata de la centrul Jiuquan din nord-vestul Chinei,…