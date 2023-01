Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza caderilor de pietre de pe versanti, traficul rutier pe DN7C (Transfagarasan) Curtea de Arges – Sibiu este blocat, la kilometrul 97+200m, in zona localitații Arefu, pe raza judetului Arges.Nu s-au inregistrat victime.

