Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City și-a continuat duminica sezonul dezamagitor din Premier League. Formația lui Pep Guardiola a pierdut cu Tottenham, echipa lui Jose Mourinho, scor 0-2, „cetațenii” pierzand definitiv contactul cu liderul Liverpool. O cifra arata dominația uluitoare setata de Liverpool in acest sezon.…

- Tottenham a plecat fara niciun punct de pe terenul lui Southampton (0-1), iar Jose Mourinho a oferit o imagine unica pentru Premier League. Antrenorul lusitan a primit cartonașul galben pentru o faza la care Ralph Hasenhuttl, tehnicianul gazdelor, nu se aștepta. În timpul confruntarii…

- Nowich, ultima clasata in Premier League, a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-0), partida disputata, sambata, pe teren propriu, cu Tottenham, in etapa a XX-a a campionatului englez de fotbal, prima a returului. Acesta este primul rezulat de egalitate inregistrat de Jose Mourinho de la instalarea…

- Argentinianul Mauricio Pochettino, demis recent din postul de antrenor al echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, este considerat favorit sa preia conducerea tehnica a formatiei Manchester United, daca norvegianul Ole Gunnar Solskjaer va fi concediat, scrie presa britanica, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Jose Mourinho (56 de ani), noul manager al lui Tottenham, a declarat ca transferul lui Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) la Spurs nu se va realiza. Vezi AICI rezultatele+programul etapei #13 din Premier League „Noi avem cel mai bun atacant din Anglia. Nu ar avea niciun sens ca Zlatan sa vina la un club…

- Jose Mourinho a debutat cu o victorie pe banca londonezilor, iar Harry Kane, jucatorul lui Tottenham, a marcat, sambata, in partida cu West Ham, scor 3-2, devenind al treilea marcator din istoria clubului Tottenham, la doar 26 de ani.Kane a marcat golul cu numarul 175 pentru Tottenham, in…

- Jose Mourinho se pregatește sa debuteze pe banca tehnica a noului sau club, Tottenham. Sambata, 23 noiembrie, de la ora 14:30, gruparea londoneza, cu "The Special One" in funcția de antrenor merge pe terenul celor de la West Ham, in etapa a 13-a din Premier League, potrivit Mediafax.Cu prilejul…

- Nu a avut neaparat rezultate stralucitoare în ultima vreme, dar continua sa ramâna un antrenor foarte scump. Jose Mourinho a semnat cu Tottenham, iar cei de la Spurs vor avea de platit un salariu aproape dublu fața de cât primea Mauricio Pochettino. Jurnaliștii de la Daily…