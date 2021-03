Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Oprița, antrenorul de la CSA Steaua, liderul din Liga 3, a prefațat duelul de sambata, cu FCSB 2, și a comentat decizia lui Gigi Becali de a trimite mai mulți jucatori de la prima echipa. Campionatul Ligii a 3-a se va relua in acest weekend, iar sambata, de la ora 15:00, se joaca CSA Steaua -…

- Gigi Becali este gata sa faca orice pentru o invinge pe CSA Steaua, in Liga 3, și va trimite mai mulți jucatori la FCSB 2, pentru meciul de sambata, chiar in ziua in care prima echipa are meci cu UTA. Patronul FCSB a dezvaluit marți ca va ceda la FCSB 2 mai mulți fotbaliști, printre care și vedeta Octavian…

- Pandurii a transferat efectiv in aceasta iarna sapte jucatori, dar sase dintre ei nu au fost folositi la meciul cu Dinamo. Chiar daca unii dintre cei sase sunt jucatori ai echipei Pandurii, ei au fost imprumutati in tur la alte formatii si de aceea e...

- Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, a sustinut o conferinta de presa inaintea acestui joc, pe care il considera extrem de periculos.Tehnicianul este sigur ca mediesenii vor veni la Bucuresti pentru a lua toate cele trei puncte. Petrea mai trage un semnal de alarma inaintea ultimelor jocuri din…

- Tehnicianul echipei Sporting Braga, Carlos Carvahal, a criticat, joi seara, prestatia brigazii de arbitri condusa de Istvan Kovacs la meciul cu AS Roma, pierdut de portughezi cu scorul de 0-2, în Europa League."Am primit gol repede, dar am ramas în joc si apoi am avut trei sau patru…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, crede ca jucatorii echipei Politehnica Iasi vor fi mai motivati la partida de sambata, dupa plecarea antrenorului Daniel Pancu, dorind sa demonstreze ca merita sa faca parte din primul ''unsprezece''. "Motivatia jucatorilor de la Iasi…

- Tehnicianul echipei FCSB, Anton Petrea, a declarat, vineri, ca formatia sa trebuie sa isi asigure cat mai rapid victoria la meciul din acest weekend cu Poli Iasi, din Liga I, potrivit news.ro. “Sper ca terenul sa fie foarte bun maine, sa nu mai avem parte de surprize neplacute. Intalnim o…

- FCSB s-a impus categoric pe terenul Craiovei, 2-0, dupa un meci dominat clar de formația lui Toni Petrea. La final, Olimpiu Moruțan și Florin Tanase au comentat victoria roș-albaștrilor și au spus ca echipa lor merita sa inscrie de mai multe ori. „Ne doream sa caștigam meciul acesta! Trebuia sa luam…