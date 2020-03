Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai bune filme cu vrajitoare s-au bazat mereu pe fascinația oamenilor dintotdeauna pentru magie și lumea fantastica creata in jurul ei. Fie ca apreciezi filmele cu vrajitoare, vampiri sau varcolaci sau pe cele cu povești din Evul Mediu, iata o lista in care le regasești pe toate: Cele mai bune…

- Actorii Margot Robbie si Christian Bale vor interpreta rolurile principale in urmatorul film regizat de cineastul David O. Russell, al carui titlu provizoriu este "Amsterdam", informeaza contactmusic.com. Presa americana dezvaluise recent ca starul galez si regizorul american urmeaza sa colaboreze inca…

- Cu Nicole Kidman si Hugh Grant in rolurile principale, miniseria HBO „The Undoing“, bazata pe romanul „You Should Have Known“ scris de Jean Hanff Korelitz, va avea premiera pe HBO GO in luna mai.

- Miniseria „De la inceput/ The Undoing”, creata de David E. Kelley, cu Nicole Kidman si Hugh Grant in distributie, va fi lansata de HBO in luna mai a acestui an, potrivit news.r.ro.Bazata pe romanul „You Should Have Known”, scris de Jean Hanff Korelitz, miniseria are sase episoade. Productia…

- In 2020, HBO aduce o serie de peste 30 de noi productii in care printre actorii principali se numara Nicole Kidman, Hugh Grant si Jude Law, dar si sezoane noi ale unor seriale deja cunoscute fanilor.

- Actorul Adrien Brody va interpreta rolul principal intr-un serial TV produs de postul Epix, care se inspira din nuvela "Jerusalem's Lot" publicata de scriitorul Stephen King in 1978 in volumul-antologie "Night Shift", informeaza site-ul revistei americane Variety. Epix va produce un serial dramatic…

- Academia Americana de Film a anuntat listele scurte pentru noua categorii ale premiilor Oscar 2020. In timp ce filmul „La Gomera“ nu a fost selectat, scurtmetrajul romanesc „Cadoul de Craciun“ a fost inclus si are sansa de a primi o nominalizare.

- Regizorul Roman Polanski da vina pe presa pentru ”incercarea de a ma transforma intr-un monstru”, dupa noile acuzații de viol, și il ataca pe Harvey Weinstein intr-un interviu acordat publicației franceze Paris Match.Roman Polanski a reacționat dupa ce au aparut in spațiul public noi acuzații…