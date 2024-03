Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii UTCN și start-up-ul Renergia, in colaborare cu Electrica, implementeaza, in premiera pentru Romania, un algoritm IA care va detecta in timp real consumatorii de energie electrica.

- ”Organizatia Patronala a Producatorilor de Energie Regenerabila din Romania, reprezentand producatori din toate sursele – apa, vant, soare, biomasa – cu o putere instalata de 2 GW si investitii in Romania de peste 2,7 miliarde euro, a decis sa apeleze la instanta pentru a apara interesele companiilor…

- Primaria Municipiului Lugoj informeaza cetațenii ca marți, 16 ianuarie, Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) efectueaza lucrari la postul de transformare aferent Uzinei de apa nr. 1. Pe durata lucrarilor va fi intrerupta alimentarea…

- Prima camioneta electrica din lume, fabricata in 1910, poate fi admitrata zilele acestea la Timișoara, in centrul ISHO, in cadrul expoziției “Pavilionul Romaniei la Bienala de Arhitectura de la Veneția”.

- Patronii de la Ferma Dacilor ar putea fi vizați de mai multe acuzații. Asta dupa ce Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a confirmat ca pensiunea era branșata ilegal la sistemul de electricitate, iar experții spun ca improvizația facuta pentru curentul electric era un adevarat pericol.

- Anchete uriașe au loc dupa tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie, de la Ferma Dacilor. Șapte persoane, intre care 3 copii și 4 adulți, și-au pierut viața dupa ce pensiunea in care se aflau a fost mistuita de flacari. In continuare, o persoana este data disparuta, deși cautarile au continuat și…

- Miercuri, 20 decembrie 2023, se intrerupe alimentarea cu energie electrica pe strada Alexandru Sahia din Cugir, pentru executarea de lucrari de toaletare a pomilor din zona. Astfel, maine intre orele 08:30 -12:00 se va face o intrerupere a energiei electrice pe strada Alexandru Sahia numerele 6, 8,…

- Noul brand Allview Auto a fost prezentat impreuna cu primul produs – CityZEN – primul autoturism electric romanesc ce poate fi condus de la varsta de 16 ani. Conform unui comunicat de presa oficial, Allview Auto reprezinta noua linie de business sub umbrela brandului Allview, ce se afla in centrul eforturilor…