Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift a intrat, luni, in istoria muzicii, devenind primul artist care a acaparat simultan toate cele zece locuri din topul melodiilor din SUA, dupa lansarea albumului sau "Midnights", transmite AFP. Situatia a facut ca piesa ei "Anti-Hero" sa se lanseze pe primul loc in Billboard Hot 100. Este…

- Pastrand traditia lansarilor anterioare de album, Taylor Swift a revenit cu al zecelea album, “Midnights”, tot in luna octombrie. Noul material discografic contine 13 piese personale, inspirate de gandurile de la miezul noptii. Taylor a anuntat albumul “Midnights” in urma cu doua luni, numindu-l „povestea…

- Romania ocupa locul 28 intr-un clasament al celor mai atractive 34 state din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) pentru companiile private, reiese din analiza EMEA Entrepreneurial and Private Business Heatmap, realizata de rețeaua PwC. Clasamentul este realizat pe baza scorurile obținute in funcție…

- Romania ocupa locul 28 intr-un clasament al celor mai atractive 34 state din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) pentru companiile private. Clasamentul este realizat pe baza scorurile obținute in funcție de 37 de parametri din șapte categorii diferite, respectiv macroeconomie, mediu de afaceri,…

- Simona Halep nu traverseaza cea mai buna perioada a vieții ei, iar acest lucru se reflecta atat in viața personala, cat și cea in profesionala. Pe langa faptul ca a divorțat de barbatul cu care și-a unit destinul in urma cu doar un an, fosta campioana de la Wimbledon a coborat in clasamentul WTA cu…

- Jucatoarea Simona Halep a coborat un loc in clasamentul WTA dat publicitatii luni si este pe locul 7, cu 3.255 puncte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Clasamentul celor mai buni marcatori de goluri dintr-un singur campionat din secolul XXI a fost publicat in premiera de Federația Internaționala de Istorie și Statistica a Fotbalului. 5 jucatori au reușit sa inscrie peste 300 de goluri in secolul actual in aceeași liga și 11 au atins pragul de 250.…

- IFHS, Federeația Internațioanla de Statistica și Istorie a Fotbalului, a stabilit clasamentul echipelor de club in fotbalul mondial, pentru luna august. CFR Cluj este cea mai bine plasata echipa romaneasca. Clujenii sunt pe locul 106, cu 70 de poziții peste FCSB. Cum stau CFR, Sepsi, Univeristaea Craiova…