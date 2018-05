Stiri pe aceeasi tema

- În filmarea live facuta de Petru Kalau, se vede cum acesta era mai atent la clipul video, la manelele ascultate în mașina și la comentariile de pe rețeaua de socializare, decât la șosea. Intra cu viteza într-o depașire multipla și nu observa camionul de pe contrasens decât…

- Mesajul Ministerului de Interne despre accidentul din Ungaria in care au murit noua romani. MAI ii avertizeaza pe șoferi ca o singura clipa de neatenție le poate fi fatala atat lor, cat și celorlalți participanți la trafic. Reprezentanții Ministerului de Interne au publicat un mesaj pe pagina oficiala…

- Ei se aflau intr-un microbuz care s-a angajat cu viteza excesiva intr-o depasire, intrand in coliziune frontala cu un camion care se deplasa pe contrasens. Accidentul a avut loc pe drumul national 4 din Ungaria, la aproximativ 60 de kilometri de Budapesta, pe sensul de deplasare spre Romania.

- Noua oameni au murit nevinovati in accidentul din Ungaria, unde soferul unui microbuz era mult mai preocupat sa fie live pe Facebook decat sa fie atent la drum. Romanii lucrau in agricultura si se intorceau acasa, la familiile lor.

- Noua romani si-au pierdut viata, marti dupa-amiaza, pe o sosea din Ungaria. Acestia se aflau intr-un microbuz al carui sofer a trecut pe contrasens si a intrat din plin intr-un TIR. Un cunoscut al soferului a postat pe Facebook un filmulet tulburator la cateva ore dupa accident.

- Sapte romani si-au pierdut viata, marti dupa-amiaza, pe o sosea din Ungaria. Acestia se aflau intr-un microbuz al carui sofer a trecut pe contrasens si a intrat din plin intr-un TIR. Un cunoscut al soferului a postat pe Facebook un filmulet tulburator la cateva ore dupa accident.

- Sebi Tudor, un tanar din localitatea Candești, este șoferul care ar fi provocat accidentul din Buzau in care au murit doi invațatori. Tanarul de 27 de ani, care conducea o mașina cu volanul pe dreapta, a incercat sa faca o depașire riscanta și s-a ciocnit violent de un alt autoturism. Doi soți, invațatori,…

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent. Accidentul in lant s-a produs la aproximativ 50 de kilometri de granita cu Romania, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd. Potrivit politiei…