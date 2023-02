Stiri pe aceeasi tema

- Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii Moldova.Dupa ce au fost descoperite resturile presupusei rachete, s-a luat masura protejarii zonei si a fost anuntat Serviciul de Urgenta 112. La fata locului au venit echipele de genisti ale politiei, precum si Procuratura…

- La data de 15 februarie 2023, la ora 08:50, Politia Galati a fost sesizata telefonic prin intermediul Serviciului National Apel Unic de Urgenta 112, cu privire la faptul ca pe strada Cuza Voda, din municipiul Tecuci, a avut loc un accident rutier, in urma caruia au fost ranite mai multe persoane.Potrivit…

- Un galațean a fost amendat cu 500 de lei pentru alarmarea fara motiv a Poliției. El a mințit ca a fost lovit de o mașina, deși in realitate a alunecat pe gheața. Pe 9 februarie 2023, in jurul orei 18.10, Poliția Galați a fost sesizata telefonic prin intermediul Serviciului Național Apel Unic de Urgența…

- La data de 9 februarie 2023, in jurul orei 18.10, Poliția Galați a fost sesizata telefonic prin intermediul Serviciului Național Apel Unic de Urgența 112, cu privire la faptul ca pe strada Victor Valcovici, din municipiul Galați, ar fi avut loc un eveniment rutier in urma caruia o persoana ar fi fost…

- La data de 18 ianuarie 2023, in jurul orei 07:00, Politia Galati a fost sesizata telefonic prin intermediul Serviciului National Apel Unic de Urgenta 112, cu privire la faptul ca pe Drumul National 24, in interiorul localitatii Berheci, judetul Galati a avut loc un eveniment rutier, soldat cu decesul…

- Trei persoane au murit, duminica dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc in judetul Constanta. Tragedia a avut loc dupa ce o masina s-a rasturnat in sant, la iesirea din comuna Cuza Voda catre Mihail Kogalniceanu. In urma incidentului, trei persoane din autoturism au murit, anunta, duminica…

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Tragedia din Vaslui a avut loc la scurt timp dupa ce femeia de 45 de ani și-a terminat programul de noapte la ferma și urma sa plece acasa. Martorii spun ca aceasta nu ar fi vazut tirul pentru ca afara ploua și avea gluga trasa pe cap. Șoferul tirului nu a consumat bauturi alcoolice, dar a suferit un…