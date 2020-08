Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și-a depus candidatura la Primaria Capitalei. Fostul premier a explicat ca are un plan de anvergura pentru modernizarea Capitalei. ”Eu am un proiect de anvergura pentru Capitala axat pe 2 componente: unul pentru modernizarea actualului oraș, iar a doua componenta…

- Termenul pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale din 27 septembrie se incheie marti. Potrivit calendarului transmis de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), ramanerea definitiva a candidaturilor va fi pe 24 august, iar campania electorala incepe pe 28 august, informeaza News.ro.Liderul…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, afirma ca s-a saturat de PSD la butoanele Bucurestiului, partid care a adus "minciuna, coruptie, prostie, incompetenta si o lipsa crasa de respect fata de omul obisnuit". Liderul liberalilor a participat duminica, la Biroul Electoral Municipal, la depunerea…

- Traian Basescu intra oficial în cursa pentru Primaria Capitalei. El a subliniat, la B1Tv, ca este în competiție cu PSD, nu cu Nicușor Dan, independentul susținut de PNL și USR-PLUS în cursa pentru postul de primar general al Bucureștiului.Traian Basescu a spus ca ”Fiecare…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Surse din PMP susțin ca partidul a fost exclus dintr-o ințelegere comuna, deși ar fi fost dispus sa accepte aproape toate propunerile. Nu e clar cine va fi candidatul PMP la Primaria Capitalei, dar Traian Basescu și-a exprimat recent disponibilitatea de a candida, spunand ca daca e in interesul partidului…

- "Contrazic aceasta informatie (conform careia PNL a scazut in sondajele de opinie - n.r.). In general, se dau publicitatii sondaje de opinie cu scopul de a manipula. Partidul National Liberal sta bine in sondaje si cei care dau publicitatii sondajele urmeaza sa creeze aceasta perceptie ca Partidul…

- Liderul USR, Dan Barna, reacționeaza la scandalul provocat de viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu la conferința de presa susținuta vineri de Nicușor Dan. Barna spune ca evenimentul este fara precedent, prin violența și stupiditatea lui, iar "administrația de troli a Bucureștiului a aratat…