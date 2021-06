Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, barbatul mort „din cauze neprecizate”, dupa ce a fost rapit, torturat și umilit in stil mafiot de brigada lui Viorel Șeicaru, de la Secția 16, ar fi implinit 40 de ani, iar fratele sau, cunoscut in lumea interlopa sub numele de Aladin, a transmis un mesaj emoționant.

- Un barbat de 42 de ani din Australia a fost condamnat la 10 luni de inchisoare pentru ca a filmat și și-a batut joc de o echipa de polițiști in timp ce aceștia zaceau pe carosabil loviți de un camion.

- Colegii care i-au acoperit, procurorii care au clasat cazul din 2018 și judecatorii care au girat mușamalizarea dosarului respectiv pot fi considerați autori morali ai faptelelor comise anul trecut de torționarii de la Secția 16 - dosar in care ambii reclamanți au murit subit, „din cauze necunoscute”.

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri seara ca a preluat interimatul la Ministerul Sanatatii dupa ce viceprim-ministrul Dan Barna a refuzat sa isi asume aceasta responsabilitate si va ramane in functie pana cand "colegii de coalitie" vor face o nominalizare pe portofoliul de la MS. El a precizat…

- Șapte polițiști de la Poliția Rutiera Brașov, reținuți in urma cercetarilor Direcției Generale Anticorupție (DGA), au incheiat acorduri de recunoaștere a vinovației, fapt care le-a suspendat sau micșorat pedepsele. Mai mult, aceștia vor fi scoși la pensie anticipat insa cu aceeași suma de bani, relateaza…

- „In aștia cinci ani, nu mi-a dat nimeni niciun semn. Nicio scrisorica. Nimic”, spune barbatul, care, acum cinci ani, l-a filmat cu camera de bord pe cel care l-a lovit in mijlocul unei intersecții din nordul Capitalei. Parchetul se apara, intr-un raspuns acordat site-ului Știripersurse care a prezentat…

- Al doilea barbat care ar fost luat de pe strada de mai mulți agenți de poliție din Capitala anul trecut și dus la marginea orașului, acolo unde ar fi fost torturat, a fost gasit mort in locuința unui cunoscut. In urma cu aproape trei saptamani, a murit prima victima implicata in cazul de tortura ce…

