Stiri pe aceeasi tema

- Cei care calatoresc in Suedia vor prezenta un test negativ de coronavirus realizat cu cel putin 48 de ore inainte, incepand de sambata, a anuntat guvernul miercuri, scrie The Guardian. Miscarea vizeaza ca noile variante ale coronavirusului sa nu mai fie transmisibile, potrivit news.ro.…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a aplicat, pe parcursul anului trecut, amenzi in valoare totala de 76,52 milioane de lei, in crestere cu 37,5% comparativ cu anul 2019, potrivit raportului anual al institutiei. Totodata, au fost dispuse 293 dispozitii de sistare a activitatii, cu 33,7% mai multe…

- Polițiștii din Iași sunt in alerta maxima, dupa ce o femeie a apelat numarul unic de urgența 112, spunand doar ca cineva o va ucide. Oamenii legii au icercat sa ii dea de urma, reușind intr-un final sa loclaizeze apelul. Ce sa intamplat dupa?

- Caz socant in Ucraina, unde un barbat de 65 de ani a fost arestat pentru 60 de zile dupa ce a violat de mai multe ori o fetița de 11 ani. Infractiunile au fost comise pe parcursul anului 2018, iar victima a nascut acum doi ani un copil.

- Un spectacol pirotehnic de 7 minute a marcat, la Sydney, intrarea in anul 2021. Daca de obicei portul era aglomerat de mii de oameni care sarbatoreau venirea noului an, joi noapte focurile de artificii au fost transmise live, fara ca oamenii sa aiba voie sa se adune pentru sarbatoare, potrivit…

- Rafuiala intre doua grupuri de vecini intr-un cartier din Moscova. Bataia a inceput dupa ce un barbat i-a luat locul de parcare unui vecin si a blocat accesul in curtea blocului. Conflictul a escaladat cand in ajutorul celor doi au sarit mai mulți prieteni.

- Fanii aproape ca s-au calcat in picioare pentru a-si lua ramas bun de la fostul mare fotbalist. Din pacate, au fost momente in care decenta si bunul simt au fost si ele calcate in picioare.

- Laura Cosoi a devenit mama pentru a doua oara, in luna august, de Sfanta Marie, cind a adus-o pe lume pe Vera. La trei luni de cind visul i s-a implinit, vedeta a pubicat prima imagine cu chipul micuței sale, iar fanii au putut vedea cu cine seamana aceasta. Timp de trei luni, Laura Cosoi a postat o…