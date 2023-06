VIDEO. Sute de animale de la grădina zoologică din Nova Kakhovka au murit din cauza distrugerii barajului 300 de animale au murit astazi in gradina zoologica Nova Kakhovka din cauza distrugerii de catre Rusia a barajului hidrocentralei Nova Kakhovka , scrie Ministerul ucrainean al Apararii pe Twitter. „Acesta este ecocid. Rușii vor sa distruga orice este viu”, a scris Ministerul ucrainean al Apararii, scrie Hotnews . „In aceasta dimineața, a fost inundat complet. Se pare ca toate animalele, cu excepția lebedelor și rațelor, au murit”, a scris Anton Gherascenko, consilier in cadrul Ministerului de Interne, pe Twitter. ZOO FLOODED AND DESTROYED In Nova Kakhovka, the “Kazkova Dibrova” zoo was flooded… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

