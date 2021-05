Stiri pe aceeasi tema

- Maneskin a obținut premiul cel mare, cu piesa Zitti e buoni, cu 524 de puncte. Pe podium au fost urmați de Barbara Pravi cu piesa Voila, iar Gjon’s Tears cu Tout l’Univers a ocupat locul trei. Acuzațiile grave asupra caștigatorului Eurovision au venit imediat dupa terminarea concursului. Damiano David…

- Maneskin, reprezentantul Italiei, este caștigatorul din acest an al concursului muzical Eurovision, cu piesa Zitti E Buoni. Reprezentanta Republicii Moldova, Natalia Gordienko, a ocupat locul 13, cu 115 puncte scrie SHOK.MD.

- Italia a fost marea caștigatoare a concursului Eurovision cu o piesa rock: Maneskin – Zitti E Buoni. La anul, competiția se va desfașura in aceasta țara. Cu 26 de tari in competitie si 3.500 de spectatori testati in prealabil, arena Ahoy Rotterdam si-a aprins reflectoarele pentru o ultima noapte de…

