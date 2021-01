Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, a publicat luni un mesaj de ramas bun în conditiile în care se pregateste sa plece de la Casa Alba, declarând ca „violenta nu este niciodata solutia”, relateaza AFP și USA Today, potrivit Agerpres.„Fiti pasionati în…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a lansat miercuri seara un apel la unitate, afirmand ca violenta "nu isi are locul" in America, transmite AFP. Citește și: Premiera ISTORICA pentru SUA: Donald Trump a fost pus sub acuzare, fiind singurul președinte care o pațește de doua ori…

- Melania Trump a transmis un mesaj, postat pe site-ul Casei Albe, tuturor americanilor, in contextul in care in curand aceasta va preda scaunul de Prima Doamna. In textul intitulat ”Drumul care ne asteapta”, sotia lui Donald Trump amintește o singura data despre soțul ei și de mai multe ori despre violențele…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele în exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnând un "atac odios" asupra Capitoliului, scrie AFP.Într-o…

- Melania Trump a decorat Casa Alba de Craciun pentru ultima data in ipostaza de Prima Doamna a Statelor Unite. Soția lui Donald Trump a transmis un mesaj americanilor cu ocazia sarbatorilor de iarna.

- Melania Trump, mai fericita ca niciodata ca pleaca de la Casa Alba? Melania și Donald Trump incep sa se pregateasca pentru momentul in care vor parasi Casa Alba. Un moment nu prea indepartat. De altfel, decorarea Casei Albe de Craciun se afla printre ultimele acțiuni ale Melaniei in calitate de Prima…

- Tradiționalul Pom de Craciun, care va fi imbodobit la Casa Alba, a fost intimpinat de Prima Doamna a SUA, Melania Trump. Sunt ultimele saptamini pe care Melania Trump le petrece la Casa Alba dupa ce Donald Trump a pierdut alegerile. Bradul a fost adus de o trasura trasa de cai pina in fata usii principale…

- Prima Doamna a SUA, Melania Trump, s-a alaturat vocilor tot mai numeroase din cadrul cercului restrans din jurul președintelui Donald Trump care il sfatuiesc sa accepte pierderea cursei pentru Casa Alba, a spus o sursa familiara discuțiilor pentru CNN, informeaza Hotnews.Deși ea nu a comentat public…