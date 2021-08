VIDEO SUA: Un poliţist a fost ucis în atacul produs la câţiva metri de clădirea Pentagonului Un politist a fost ucis marti intr-un atac produs la cativa metri de cladirea Pentagonului, unde a fost decretata pentru o scurta perioada de timp stare de alerta, potrivit unui senator si informatiilor aparute in mass-media americane, informeaza AFP. Angajatilor Departamentului Apararii li s-a cerut sa ramana in interior in jurul orei locale 10:40 (14:40 GMT) dupa ce mai multe focuri de arma au fost auzite in statia de autobuz de langa faimoasa cladire situata la sud de capitala Washington, in Virginia. Starea de alerta a fost ridicata in jurul orei 12:10, dar iesirile statiei de metrou si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

