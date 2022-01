VIDEO SUA: Poliția salvează pilotul unui avion prăbușit pe șine cu câteva secunde înainte ca aeronava să fie spulberată de un tren Poliția din Los Angeles, California, a scos pilotul unui avion Cessna prabușit pe șine cu câteva secunde înainte ca aeronava sa fie lovita de un tren, transmite Reuters.



O înregistrare video obținuta de Reuters arata cum mai mulți ofițeri îl elibereaza pe barbat din avionul care s-a prabușit, la scurt timp dupa decolare, în cartierul Pacoima.



Ofițerii și pilotul se afla la doar câțiva metri de șine când trenul trece și distruge aeronava.



"Avionul a avut o decolare eșuata și a aterizat pe șinele de tren la o intersecție circulata",…

