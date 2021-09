Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.600 de pompieri lupta cu un nou incendiu de vegetatie, cu evolutie rapida, izbucnit in nordul statului California si care s-a raspandit pe aproximativ 27,5 kilometri patrati, au anuntat autoritatile americane, informeaza Hotnews .In total, 1.663 de pompieri au fost desfasurati pentru a stinge…

- Un incendiu de vegetatie care capata amploare in comitatul Tuolumne din nordul Californiei a determinat autoritatile locale sa emita joi dupa-amiaza ordine obligatorii de evacuare, potrivit DPA. Incendiul, denumit ''Washington fire'', a devastat 20 de hectare si continua sa arda intr-o…

- Un nou incendiu din nordul statului american California care a distrus 350 de cladiri in ultimele zile ameninta 17.000 de case, a anuntat luni Departamentul forestier si de protectie impotriva incendiilor din California (Cal Fire), citat de EFE. Flacarile au devenit amenintatoare, in pofida ameliorarii…

- Un incendiu de vegetatie care a izbucnit in regiunea capitalei Californiei cu cateva zile in urma a scapat de sub control miercuri, dupa ce a parcurs deja aproape 215 kilometri patrati, relateaza joi AFP. Cel putin doua persoane ranite au fost transportate la spital cu elicopterul dupa ce incendiul,…

- Autoritatile spaniole au evacuat aproape 1.000 de cetateni din casele lor pentru a-i feri din calea unui incendiu de vegetatie ce a cuprins peste 12.000 de hectare, incepand de sambata, focul fiind alimentat de vant si de temperaturile caniculare, transmite luni Reuters. Incendiul din Navalacruz,…

- Unul dintre cele mai mari incendii din istoria Californiei continua sa faca ravagii. Orașul istoric Greenville a fost lovit de Dixie Fire, al treilea cel mai puternic si mai intins incendiu din istoria Californiei. Incendiul „Dixie” a distrus peste 100 de mii de hectare, iar meteorologii avertizeaza…

- Echipele de salvare erau in cautare sambata a cinci persoane date disparute dupa trecerea lui "Dixie Fire", incendiul devastator care a lovit vestul Statelor Unite si care isi continua avansul imparabil, relateaza EFE. "Dixie Fire", al treilea incendiu cel mai devastator din istoria Californiei, a mistuit…

- Autoritatile elene le-au transmis locuitorilor din Atena sa ramana miercuri in spatii inchise dupa ce un nor de fum dens degajat de incendiile de vegetatie care fac ravagii la nord de capitala a acoperit cerul, relateaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres. Peste 500 de pompieri, asistati de noua…