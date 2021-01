Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a parasit marti statul Dalaware pentru a pleca spre Washington, evocand foarte emotionat intr-un discurs dragostea sa pentru acest stat, amintirea fiului sau decedat si propria sa moarte, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Ei bine, scuzati-mi emotia, cand…

- Președintele ales Joe Biden și-a anunțat vineri intenția de a deschide „mii” de centre pentru a accelera campania de vaccinare din Statele Unite, potrivit AFP.„Vom folosi toate resursele guvernului federal pentru a înființa mii de centre de vaccinare locale”, în…

- Presedintele ales american Joe Biden va primi luni a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, la trei saptamani dupa prima injectie a carei administrare a fost transmisa in direct la televiziune pentru a incuraja populatia sa faca acelasi lucru, a anuntat echipa sa de tranzitie, citata de France Presse.…

- Presedintele ales, Joe Biden, a criticat luni in mod ferm refuzul presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale din SUA, inclusiv prin procesele intentate pentru a contesta rezultatul scrutinului, informeaza AFP. "Este o pozitie extrema pe care nu…

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a prezentat marti componenta echipei sale pe probleme de sanatate, in cadrul unor declaratii de presa facute din Wilmington, statul american Delaware. In cadrul declaratiilor, Joe Biden a subliniat cele trei obiective ale primelor 100 de zile in functiune…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata investit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES."Presedintele ales Joe Biden a vorbit…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale de marti in statul american Pennsylvania ar putea fi cunoscut peste doua zile, declara ofciali locali pentru CNN.”Daca totul continua in acest ritm, vom avea rezultate totale in urmatoarele doua zile”, a declarat miercuri la CNN, Al Schmidt, un reprezentant…

- "Economie contra pandemie", asa s-ar putea rezuma ziua de campanie de joi din statul-cheie Florida a celor doi candidati la functia de presedinte al SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce…