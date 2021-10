VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe DN14B, Blaj-Teiuș. Un șofer s-a trezit cu o mașină în față, pe contrasens VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe DN14B, Blaj-Teiuș. Un șofer s-a trezit cu o mașina in fața, pe contrasens Un accident rutier ce ar fi putut avea consecințe grave a fost evitat in ultimul moment, pe drumul dintre Blaj și Craciunelu. Imaginile au fost filmate pe camera de bord a unui șofer care s-a trezit cu un autoturism in fața, care ajunsese pe contrasens. Acesta se afla in depașire, intr-un segment de drum cu […] Citește VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe DN14B, Blaj-Teiuș. Un șofer s-a trezit cu o mașina in fața, pe contrasens in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

