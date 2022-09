VIDEO Startul școlii in Cernăuțiul sub stare de război! Imagini emotionante Primarul Mihai Chirica:„Joi, 1 septembrie, Ukraina a dat startul pentru un nou an școlar și , desigur, toate comunitațile si regiunile țarii. Va rog sa priviți acest scurt film realizat de prietenul meu din Cernauți, la Școala romaneasca Alexandru cel Bun din frumosul oraș! Recunosc ca m-a ravașit acest film plecand de la ideea ca sute de copii ucraineni nu au mai inceput școala. De ce? Pentru ca ei acum sunt ingeri trimiși acolo in cer de cei care nu merita sa respire aerul acestei planete! 303248050_129680283139384_5612750676342480259_n Da , ei sunt ingeri și o gașca de politicieni nu mai incap… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

