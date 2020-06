Romania trebuie sa gandeasca strategii care sa utilizeze resursele regenerabile, dar va fi foarte greu sa raspunda noilor provocari ale Uniunii Europene (UE) din punct de vedere al abordarii ecologice, a declarat, miercuri, secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) Iulian Octavian Stana, la Forumul Energiei Online. "Un prim element al acestui Pact Ecologic European, care este foarte important pentru noi ca tara, este Legea climei, care deja are propus un regulament prin care se stabileste obiectivul Uniunii Europene pentru neutralitatea climatica pana in anul 2050,…