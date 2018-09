Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul chitarist Estas Tonne concerteaza din nou in Romania in aceasta toamna. Astfel, pe 21 octombrie se va afla pe scena Circului Metropolitan Bucuresti, iar pe 24 octombrie va canta la Opera Nationala Romana din Cluj Napoca.

- Artiștii Teatrului de Papuși „Puck” vor prezenta in aceste zile cateva evenimente speciale. Joi, 30 august, pe scena instituției va avea loc premiera spectacolului „Clovnul”, in regia lui Vadas... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Firme din Japonia sunt interesate de proiectul de construire a metroului la Cluj-Napoca, pentru care se va realiza, intr-o prima etapa, studiul de prefezabilitate, care va oferi informatii despre costuri si traseu, declara primarul Emil Boc. Emil Boc a declarat, joi, presei ca realizarea metroului este…

- Traficul aglomerat din Cluj Napoca ar putea fi rezolvat odata cu introducerea metroului, a spus edilul municipiului, Emil Boc. Initiatorii proiectului sustin ca pana in 2030 am putea circula cu metroul in Cluj-Napoca, iar mai apoi magistrala sa fie extinsa si in zona metropolitana.

- Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca va sustine doua spectacole in aer liber, in Piata Unirii, organizate in cadrul Anului Centenar, la care doritorii au acces gratuit. "Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca, in parteneriat cu Asociatia Culturala 'Opera 2 You', au placerea de…

- Japan has been hit by torrential rain and suffered devastating flooding and landslides. More than 60 have been killed with officials warning of worse weather to come. pic.twitter.com/loBWtEsAxT— Channel 4 News (@Channel4News) July 8, 2018 Torrential rain in Japan: Abt 100 people…

- Mondialul din Rusia a fost aproape de o noua surpriza! Japonia a condus-o cu 2-0 pe Belgia pana in minutul 69. ”Diavolii roșii” au marcat golul calificarii in ultimele secunde ale meciului.știre in curs de actualizare. FELLAINI EQUALIZES!The big man does what he does best…