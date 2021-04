Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a comentat, luni, la Antena 3, protestele anti-restrictii din Romania. In contextul in care protestatarii au reusit sa ocupe Piata Victoriei, Firea a estimat ca o interventie in forta pentru degajarea zonei va dovedi faptul ca Jandarmeria si Politia actioneaza…

- Cateva sute de tineri au participat, in noaptea de duminica spre luni, la un protest spontan in municipiul Arad, pentru a-si exprima nemultumirea fata de decizia autoritatilor centrale de a interzice circulatia dupa ora 20,00 in localitatile cu incidenta a cazurilor de COVID-19 mai mare de 4 la mia…

- Cateva sute de tineri au participat, in noaptea de duminica spre luni, la un protest spontan in municipiul Arad, pentru a-si exprima nemultumirea fata de decizia autoritatilor centrale de a interzice circulatia dupa ora 20,00 in localitatile cu incidenta a cazurilor de COVID-19 mai mare de 4 la mia…

- El a precizat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca este vorba despre 78 de licee, din totalul de 1.576, in care nu se va putea sustine examenul de simulare pentru Bacalaureat.Potrivit ministrului, este vorba despre licee din Timis, Brasov, Ilfov."Este vorba despre 5% din numarul de licee,…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul „Matei Balș” din București, a tras un semnal de alarma privind creșterea numarului de persoane care dezvolta forme medii și severe de COVID-19, informeaza Antena 3 . Adrian Marinescu a avertizat ca, in aceste condiții, se marește presiunea pe sistemul…

- Ministerul italian al Sanatatii a anuntat vineri consolidarea masurilor anti covid in trei regiuni. Noile restrictii nu se extind si asupra a doua mari orase, Roma si Milano, relateaza AFP.

- La Institutul ”Matei Balș” ajunsesera mai multe centrale termice, chiar in ziua fatidica a incendiului. Acestea nu au fost puse inca in funcțiune, dar acest lucru urmeaza sa se intample. Citește și: SURSE - USR se pregatește pentru o 'furtuna' provocata de PNL in coaliție "Centralele…

- Medicul Alexandru Rafila a vorbit duminica seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii moderate de jurnalistul Radu Tudor, despre cele mai fierbinți curiozitați ale romanilor. Alaturi de cei doi s-au mai aflat in direct și medicul Adrian Marinescu de la Matei Balș, precum și Simine Florescu, director medical…