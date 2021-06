Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca, scandal la centrul de vaccinare drive-through din fața Parlamentului Senatoarea independenta Diana Sosoaca a facut scandal la punctul de vaccinare drive-through din Piața Constituției. Parlamentarul a tipat la medici și le-a reproșat ca nu le pasa de pacienți Deși inițial discuția polemica…

- Primarul general Nicusor Dan a anunțat ca toti cei care se vaccineaza de 1 Iunie la centrul drive-thru din Piata Constitutiei vor primi bilete gratuite la teatrele si muzeele din Bucuresti. Biletele vor fi valabile pana la finalul anului. ”Toti cei care se vor vaccina anti-COVID-19 maine, 1 iunie, la…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca partidul sau nu va vota alaturi de USR PLUS proiectul de lege inițiat de formațiunea condusa de Dan Barna și Dacian Cioloș, care prevede acordarea unei zile libere pentru persoanele care doresc sa se vaccineze. “Nu au discutat cu noi inainte de depunerea…

- Centrul de vaccinare de la Spitalul Judetean Timisoara functioneaza non-stop, in prima noapte fiind imunizate 14 persoane. Cei care doresc sa se vaccineze se pot programa și pe timpul nopții la Spitalul Județean Timișoara. Personalul medical administreaza doar serul Pfizer. Centrul de vaccinare non-stop…

- De cand s-a deschis publicului, dupa publicarea datelor privind toate centrele de vaccinare din țara, centrul de la Lehliu Gara a devenit accesibil persoanelor care se vaccineaza in etapa a III-a. Centrul de la Lehliu, amenajat intr-o sala de sport, figura pe lista centrelor de vaccinare la care au…

- RO Vaccinare, the official national platform for information on COVID-19 vaccination announced on their Facebook page that a 24-hour vaccination centre is set to open at the County Hospital in Timisoara on March 23 and it will be the first 24-hour centre in Romania, according to Romania-Insider. Immunization…

- Centrul de Vaccinare deschis la Romexpo a fost sancționat cu 20.000 de lei, iar medicul coordonator și asistentul medical au primit fiecare cate o amenda in valoare de 2.000 de lei, dupa ce tanarul din Capitala, imunizat inițial cu Pfizer, a primit la rapel Moderna. O echipa de inspectori din cadrul…