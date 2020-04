Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a cerut vineri oficialilor superiori ai administratiei sale sa sprijine Italia in lupta impotriva noului coronavirus prin furnizarea de servicii medicale, ajutor umanitar si alte forme de asistenta, transmite sambata Reuters. Intr-un memorandum adresat mai multor ministri din…

- Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei la Berlin, a vorbit in exclusivitate la Antena 3, despre sistemul medical din Germania. Sunt atat de multe paturi si posibilitati, incat germanii aduc bolnavi din nordul Italiei si din Franta ca sa ii trateze'', a spus ambasadorul.'Cred ca nu trebuie sa…

- Fratele cel mic al ambasadorului Romaniei in Franța, Luca Niculescu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, el fiind asistent medical la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș din Capitala.„Am mai scris aici despre fratele meu cel mic, asistent medical la Victor Babeș, aflat, alaturi…

- Numarul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns in Franta la 3.024 de persoane, cu cele 418 decese anuntate luni seara. Bilantul a fost prezentat de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Pe de alta parte, 7.923 de persoane au fost externate din spital, dintre care 792 in ultimele…

- In fiecare an, toți cei care simt romanește se reuneau pe 27 martie și sarbatoreau Unirea Basarabiei cu Romania votata la 1918 de catre Sfatul Țarii. In 2020, din cauza pandemiei Covid-19, nu vom mai putea sarbatori in strada, dar Acțiunea 2012 va invita sa participați la Marea Adunare Online – cea …

- Andrei Leonte iși doneaza ziua de naștere printr-un teledon inedit. Artistul va serba ziua de maine, 25 martie, cand implinește 31 de ani, strangand fonduri pentru lupta impotriva noului coronavirus. Andrei Leonte a pregatit o noua surpriza de ziua lui. Astfel, el planuiește sa stea, din autoizolare,…

- Bucurestiul este unul dintre cele mai izolate centre de servicii din Europa de efectele negative ale epidemiei de Covid-19, iar acest lucru se datoreaza in mare masura economiei bazate pe servicii IT, stiintifice si profesionale din Capitala, similara unor mari capitale europene precum Dublin, Paris…

- Italienii blocati in case canta pentru a trece peste teama si a se incuraja reciproc. Melodiile fredonante variaza de la imnul Italiei la Macarena, conform unor videoclipuri postate pe platforma YouTube.Pe timpul zilei, italienii revin insa la dura realitate.