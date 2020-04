Soprana Alexandra Tarniceru a readus zambetele pe fețele spaniolilor din orasul Palencia. Romanca cantat de la balconul locuintei sale, iar vecinii au aplaudat-o la unison. Grație sopranei Alexandra Tarniceru, a doua arie a lui Calaf – Nessun dorma! (n.r. - Nimeni sa nu doarma) din Turandot, ultima dintre operele scrise de Giacomo Puccini, rasuna pe strazile din Palencia, in fiecare seara, dupa ce carantina a fost instaurata in Spania. „In Palencia, pe strada San Bernardo, in fiecare seara, de la ora 20:00, cand ieșim sa aplaudam eforturile celor aflați in linia intai in lupta cu pandemia, se…