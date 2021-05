Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Florian, directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, a prezentat miercuri rezultatele unui sondaj referitor la perceptia romanilor asupra Holocaustului din Romania. Raspunsurile alese de subiecti sunt „ingrijoratoare”, a spus el, si demonstreaza…

- Radu Ioanid, 67 de ani, ambasadorul Romaniei in Israel, a participat joi, 8 martie, prin Zoom, la evenimentul de marcare a Zilei Comemorarii Holocaustului in Israel – Yom HaShoah. Evenimentul a avut loc la monumentul „Scroll of Fire” din Padurea Martirilor din Ierusalim și a inclus marturii personale…

- Presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan Aurel Pop, este acuzat de Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel“ ca a laudat actiunile Jandarmeriei Romane din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, fara sa mentioneze crimele impotriva evreilor si romilor.

- Numarul de turisti straini in Romania a ajuns la 452.000 de persoane, in scadere cu 83% fata de 2019, iar cheltuielile acestora in 2020 au ajuns la 1,179 miliarde de lei, in scadere cu 83% fata de anul anterior din datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). In anul 2020, numarul…

- Surse: S-a decis cine-i ia locul lui Maior, in SUA. Consilierul prezidențial Andrei Muraru va fi numit ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Conform prezetarii de pe presidency.ro , Dan-Andrei Muraru este consilier Prezidențial – Departamentul…

- Primarul Constanței, Vergil Chițac, a revenit cu precizari, printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, dupa ce ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, și Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania ”Elie Wiesel” au criticat dur declarația edilului cu privire…

- Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac (PNL), acuza ca i-au fost rastalmacite cuvintele și se interpreteaza tendențios ce a afirmat despre Ion Antonescu, dupa ce i-au fost aduse reproșuri din partea lui David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, precum și de la Institutul National…

- David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, critica declarațiile primarului Constanței, Vergil Chitac, despre rolul mareșalului Ion Antonescu in istorie. La randul sau, Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania " Elie Wiesel dezaproba reactia primarului municipiului Constanta,…