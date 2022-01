Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca in prima zi de Craciun nu ne-am putut bucura de zapada in Focșani, saptamana a inceput cu o veste buna pentru cei care vor sa-și petreaca ultimele zile din an in Munții Vrancei: Lepșa a fost acoperita cu un strat de zapada care, pe alocuri, este numai bun pentru saniuș. Ieri am […] Articolul…

- Echipa de fotbal copii 2012 a CSM Focșani 2007, pregatiți de profesorul Gica Mihai a caștigat turneul ”Dribbling de Craciun pentru juniori” ale carui jocuri au avut loc la Bacau in zilele de 11 și 12 decembrie. Au participat 8 formații, grupate cate 4: A – Aerostar Bacau, AS Sportul Onești , FC Joy…

- „Zilele Televiziunii”, activitate inițiata și coordonata de profesoara Doina Stratton, de la Liceul „Simion Mehedinți” Vidra, a ajuns la a XI-a ediție, iar anul acesta a antrenat elevii claselor IXC, XA, XB, XC, XIIB. Activitatea este special organizata pentru elevi, avand scopul de a le dezvolta creativitatea,…

- Cinci elevi și doi profesori de la Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobești au participat timp de o saptamana la un schimb de experiența interșcolar care a avut loc la Santeramo in Colle, Italia. Cele 5 țari incluse in proiectul european “Our nature is our future” sunt Romania, Italia, Spania, Turcia…