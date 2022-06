Aproximativ 2500 de copii si sportivi au participat, ieri, de Ziua Copilului, la un flashmob olimpic in Piata Unirii din Focsani, in incercarea de a stabili un nou record mondial. Recordul pentru „Cel Mai Mare Flashmob de educație fizica” a fost stabilit in 2018 tot in Piața Unirii, unde au participat aproximativ 1653 de școlari […] Articolul VIDEO și GALERIE FOTO: Focșani, 1 Iunie: Flashmob olimpic, locuri de joaca inaugurate, Bursa ofertelor școlare, expoziție de tehnica de intervenții, spectacole apare prima data in Monitorul de Vrancea .