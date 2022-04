Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost gasite decedate in propria casa situata pe strada Grivita din municipiul Calarasi. Este vorba despre un tata și fiica acestuia. Barbatul este in varsta de 71 ani, iar fiica acestuia de 42 ani. Potrivit IPJ, la fata locului se efectueaza cercetari

- Doar in ultima saptamana a lunii martie a anului 2022, Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale de comun cu Centrul pentru Combaterea Traficului de persoane a finalizat urmarirea penala și a trimis in judecata cinci dosare penale de invinuire a 17 persoane de comiterea…

- O masina a intrat in multimea care se adunase pentru a participa la un carnaval, duminica, in jurul orei 5 dimineata, in Strepy-Bracquegnies. Potrivit primelor informatii, sunt 4 morti, 12 raniti grav si aproximativ douazeci de raniti usor, potrivit primarului din La Louviere Jacques Gobert, scrie Le…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) in comun cu ofițerii SIS și SPIA al MAI ancheteaza acțiunile unor persoane, care pe parcursul anului 2022 raspandesc in public informații tendențioase și inventate in contextul razboiului din Ucraina. Faptele…

