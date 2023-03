Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Cagliari – Genoa 0-0 a putut fi urmarit exclusiv in AntenaPLAY! Remiza in Serie B, dupa un meci intens! George Pușcaș a semnat doua ocazii mari de gol pentru oaspeți, in prima repriza a duelului din etapa cu numarul 27 din liga a doua italiana. Radu Dragușin a luat cartonaș galben, in timp ce…

- Cele mai importante informații de la meciurile stranierilor din weekend-ul 10-12 februarie vor putea fi urmarite in liveBLOG-ul GSP.ro. Radu Dragușin, Denis Draguș și George Pușcaș, victorie in fața lui Ionuț Nedelcearu, in Genoa - Palermo Vineri seara, Genoa, la care joaca Radu Dragușin, Denis Draguș…

- Atacantul belgienilor de la Standard Liege, Denis Draguș (23 de ani) a fost prezentat oficial la Genoa, locul 3 in clasamentul Serie B. Acesta va fi coleg cu alți doi romani: fundașul central Radu Dragușin (20 de ani) și atacantul George Pușcaș (26 de ani). Denis Draguș, prezentat oficial la Genoa…

- George Pușcaș (26 de ani) a marcat la ultima faza pentru Genoa in meciul cu Benevento, scor 2-1, in Serie B. Atacantul roman a intrat in minutul 70, in locul lui Coda, și a adus victoria echipei sale cu un gol marcat cu capul, chiar la ultima faza. ...

- George Puscas a marcat golul prin care echipa sa, Genoa, a invins, in deplasare, scor 2-1, formatia Benevento, in etapa a 21-a din Serie B. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Radu Dragușin (20 de ani) a fost integralist in toate jocurile la Genoa, cu excepția celui cu SPAL, și are parte de aprecieri pozitive ca fundaș central. Cu Alberto Gilardino (40) pe banca, Grifonul trage la promovare. 20 de etape au trecut din acest sezon de Serie B și nu a ratat niciun meci. Mai puțin…

- George Pușcaș (26 de ani) a inscris in victoria celor de la Genoa cu Bari, 2-1. „Grifonii” au urcat pe 3 in Serie B, la 6 puncte sub liderul Frosinone. Luni seara, Pușcaș a inscris al doilea sau gol din acest sezon de Serie B. A punctat chiar in minutul 2 al deplasarii de la Bari și a ramas pe teren…

- George Pușcaș (26 de ani) a marcat primul gol in tricoul celor de la Genoa, in victoria 2-0 cu Sudtirol, din runda cu numarul 16 din Serie B. George Pușcaș a semnat cu Genoa, imprumut de la Reading, pe 25 august. Internaționalul roman a spart gheața la cea de-a 10 apariție. George Pușcaș, primul gol…