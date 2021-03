Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Cracovia, Sergiu Hanca, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 1-1, in compania formatiei Slask Wroclaw, in etapa a XXI-a a campionatului Poloniei Hanca a marcat in minutul 61. Oaspetii au egalat prin Piasecki, in minutul…

- FC Hermannstadt a deschis scorul in minutul 12 al meciului cu FCSB, prin Romario Pires, dintr-un penalty contestat de oaspeți. FC Hermannstadt - FCSB e liveTEXT AICI In minutul 11, Petrișor Petrescu a executat o lovitura libera de la 40 de metri. Mingea a fost deviata spre zona careului de 6 metri.…

- Ianis Hagi a jucat titular la Glasgow Rangers si a inscris in minutul 52. Internationalul roman Ianis Hagi a adus victoria echipei sale, Glasgow Rangers, in meciul de pe teren propriu cu St. Johnstone, din etapa a 27 a a primei ligi a Scotiei.Lider detasat in clasament, la peste 20 de puncte de vicelidera…

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a fost prezent la egalul obținut de Universitatea Craiova cu FC Argeș, scor 1-1, in runda #20 din Liga 1, iar la finalul meciului i-a transmis un mesaj selecționerului echipei naționale, Mirel Radoi. Fotbalistul celor de la Al Ahli a fost in loja pe stadionul Ion Oblemenco,…

- Mijlocașul Alexandru Maxim (30 de ani) trece prin cea mai buna forma a carierei sale și este neoprit la Gaziantep, sub comanda lui Marius Șumudica. Internaționalul roman a continuat prestațiile excelente din Turcia și in meciul cu Sivasspor - Gaziantep și a deschis scorul in minutul 4. ...

- Sergiu Hanca (28 de ani), mijlocaș la Cracovia, deplange situația lui Dinamo. Internaționalul roman nu crede ca fosta lui echipa se mai poate salva de la faliment. Sergiu Hanca a evoluat 3 ani pentru Dinamo, intre ianuarie 2016 și ianuarie 2019. Performanțele „cainilor” nu au fost notabile in acel…

- Glasgow Rangers a câștigat la limita, scor 1-0, meciul disputat în campionatul Scoției contra celor de la Hibernian. Unicul gol i-a aparținut lui Ianis Hagi. Titular, Ianis a marcat în minutul 33. Internaționalul român a fost înlocuit în minutul 76 cu Arfeld.Duelul…

- O super-veste vine pentru milioane de parinți și copii, la inceputul anului 2021. Se anunța noi sume de bani de la statul roman. In actuala criza economica provocata de pandemia noului coronavirus SARS-CoV-2, acești bani sunt un ajutor de mare necesitate. Chiar daca președintele Klaus Iohannis…