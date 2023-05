Stiri pe aceeasi tema

- HARABABURA… Ziua oficiala a Independenței ramane, dupa 33 de ani de la caderea comunismului, un subiect de disputa politica intre liberali și social-democrați. Primii doresc sarbatorirea acestei zile in data de 10 mai, pe motiv ca in 10 Mai 1877, conducatorul statului roman de la acea vreme, principele…

- INCREDIBIL… O șoferița din Vaslui a reușit o perfomanța unica! Dintr-o intersecție aceasta a intrat direct intr-un bloc, sarind peste trotuar. Intr-un final, mașina a ajuns intr-o poziție foarte ciudata, de parca un uriaș ar fi luat-o cu mana și ar fi așezat-o acolo cu mana, ca pe o jucarie. Din fericire,…

- CU INTARZIERE ȘI CU ERORI… Dupa patru ani de la adoptarea noului Cod Administrativ, Primaria Vaslui introduce și ea, intr-un final, denumirile de “secretar general” și “consilieri achiziții” atat in Organigrama și Statutul de funcții, cat și in Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului…

- IN GRAFIC… Deși startul sezonului de primavara a fost unul nefast, cu un singur punct in patru etape, Rapid Brodoc pastreaza șanse reale in lupta pentru evitarea retrogradarii. Lucrurile au luat o turnura favorabila odata cu instalarea pe banca tehnica a tanarului antrenor Romica Dorin (39 de ani),…

- Accident teribil in județul Galați. O tanara șoferița de 25 de ani a murit, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN25, a fost aruncata in exterior și prinsa sub cupola autoturismului. Poliția Galați a fost sesizata telefonic la 112, cu privire la faptul ca, pe DN 25, intre localitațile Piscu și Vameș,…

- ANCHETA LA SAJ VASLUI… Stabilirea garzilor la Serviciul de Ambulanța Vaslui e din ce in ce mai criticata de unii medici urgentiști, care au inceput sa-și caute dreptatea inclusiv in instanța. S-a ajuns in aceasta situație dupa ce, de-a lungul ultimilor ani, la SAJ Vaslui s-au format doua grupuri, cel…

- Un grav incident a avut loc in urma cu cateva minute pe strada Calugareni, in apropiere de Primaria Vaslui. Un TIR care trebuia sa ajunga la Huși a doborat un castan batran, crengile acestuia oprindu-se in blocul din apropiere. Era cat pe ce ca acestea sa loveasca și o femeie care trecea in acel moment…

- A.M.F., o tanara in varsta de 23 de ani, din localitatea Granicești, județul Suceava, și-a gasit sfarșitul in data de 25 mai 2022, la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon” din Iași, dupa ce a trecut printr-o banala operație de micșorare a stomacului Deși a trecut aproape un an de la aceasta…