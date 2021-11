Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, liderul ierarhiei ATP, s-a calificat în sferturile Mastersului de la Paris-Bercy fara sa joace. Sârbul a beneficiat de abandonul lui Gael Monfils.Monfils a trecut de compatriotul Adrian Mannarino, iar cu puțin timp înainte de meciul cu Djokovic a fost nevoit sa…

- Novak Djokovic a obținut o victorie în trei seturi la revenirea în circuit dupa înfrângerea suferita în finala US Open. Liderul mondial s-a calificat în optimile Mastersului de la Paris-Bercy dupa ce a trecut de Marton Fucsovics (40 ATP).Cap de serie numarul unu,…

- - Turneul ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.359.455 de dolari, a rezervat doua noi surprize vineri, prin infrangerile suferite in sferturile de finala de grecul Stefanos Tsitsipas, al doilea favorit, si germanul Alexander Zverev, cap de serie nr.3, informeaza…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in finala US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, invingandu-l in cinci seturi, 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2, pe germanul Alexander Zverev, campionul olimpic en titre, vineri la New York. Djokovic (34 de ani) si-a luat cu aceasta…

- Alexander Zverev, al patrulea favorit, s-a calificat în semifinalele de la US Open, dupa ce l-a învins în trei seturi pe sud-africanul Lloyd Harris (46 ATP).Campionul olimpic a avut nevoie de doua ore și cinci minute pentru a trece de Harris, scor 7-6(6), 6-3, 6-4.Pentru…

- Competiția masculina de la US Open 2021 a intrat in saptamana a doua tot cu Novak Djokovic in prim-plan, dar fara Stefanos Tsitsipas și Andrey Rublev și cu cateva surprize de proporții oferite de jucatori necunoscuți. Finish-ul e programat pentru duminica, in direct pe Superbet, iar Alexander Zverev…

- Alexander Zverev (numarul 5 ATP, favorit 3) s-a calificat în finala turneului ATP 1000 de la Cincinnati dupa ce l-a învins pe Stefanos Tsitsipas (3 ATP, favorit 2). În ultimul act, germanul da piept cu Andrey Rublev (7 ATP și cap de serie nr. 4).Tenismenul german l-a învins…

- Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev și Daniil Medvedev - Andrey Rublev sunt semifinalele turneului ATP 1000 de la Cincinnati. Finala va avea loc duminica, 22 august.Stefanos Tsitsipas, favorit doi și locul trei ATP, s-a impus în fata canadianului Félix Auger-Aliassime, scor 6-2,…